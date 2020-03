Cirio 'rischiamo non farcela, servono ventilatori'

TORINO, 27 MAR - "Stiamo arrivando al livello di saturazione della terapia intensiva, nonostante la Regione Piemonte abbia raddoppiato i posti letto. Se questa curva non si abbassa rischiamo davvero di non farcela, di qui il mio appello accorato a Roma di inviare ventilatori in base alle effettive urgenze e agli effettivi bisogno". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ai microfoni di Centocittà, su Radio Uno Rai. Sugli approvvigionamenti di materiale sanitario, Cirio conferma che col governo "c'è molta tensione". "Qualcosa inizia ad arrivare ma è ancora poco". (ANSA).