Coronavirus: da Cina Dpi a ospedale Bari

BARI, 27 MAR - Due ospedali cinesi hanno deciso di regalare al Policlinico di Bari mascherine, occhiali e tute protettive. Lo comunica il direttore generale del nosocomio barese Giovanni Migliore, precisando che i dispositivi arriveranno nei prossimi giorni. "I paesi hanno le frontiere, l'amicizia non ha confini. 'Hengrui Medicine' e 'Shenzhen Peoples Hospital' insieme al Policlinico di Bari per lottare contro l'epidemia": questo il messaggio scritto su uno striscione rosso che accompagnerà la donazione dei dispositivi di protezione, immortalato in una foto della spedizione. "Ringrazio la grande generosità del popolo cinese - dichiara Migliore - per il prezioso aiuto in questo momento di difficoltà che vede le nostre comunità vicine nel fronteggiare l'epidemia da Coronavirus"