Molti positivi in Rsa, "chiusi" 5 comuni

CATANZARO, 27 MAR - "Dopo l'esito dei tamponi eseguiti su tutti gli ospiti e sul personale del centro per anziani Salus di Chiaravalle Centrale, ho firmato con un'ordinanza che dispone la 'chiusura' di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita. È da questi comuni, infatti, che proviene il personale operante nella struttura nella quale si sono verificati 40 tamponi positivi tra gli ospiti, con ulteriori 10 persone da sottoporre nuovamente a valutazione e 12 positivi tra il personale, con 5 persone da rivalutare". E' quanto afferma Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. "Una incidenza che, insieme al Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie - prosegue Santelli - abbiamo valutato come rilevante anche alla luce del fatto che potrebbe determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione, non diversamente contenibile".