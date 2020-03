Clochard trovato morto a Crotone

CROTONE, 27 MAR - Il cadavere di un uomo senza fissa dimora, del quale non si conoscono le generalità, è stato trovato per strada in via Mercalli nella zona commerciale di Crotone. Si tratterebbe di un senzatetto, di circa 50 anni, probabilmente straniero. L'uomo sarebbe morto per cause naturali forse legate al maltempo e al freddo di questi ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Crotone che, con le precauzioni del caso dettate dall'emergenza coronavirus, hanno eseguito i rilievi. L'uomo, come accertato attraverso testimonianze raccolte nella zona, era un senza fissa dimora. Il cadavere dell'uomo, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Pasquale Festa, è stato portato all'obitorio dell'ospedale per l'ispezione che potrà spiegarne il decesso. I carabinieri si stanno occupando di risalire le sue generalità.