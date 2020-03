Riempiono carrelli e tentano fuga,panico

PALERMO, 26 MAR - Un tentativo di saccheggio da parte di alcune persone ha creato il panico in un grande supermercato Lidl, a Palermo. Un gruppo di persone, pare provenienti da fuori città, avrebbe riempito i carrelli della spesa per poi cercare di uscire senza pagare la merce: "Non abbiamo soldi e non vogliamo pagare". Polizia e carabinieri sono intervenuti in massa. Il supermercato, tra i più grandi della città e molto frequentato, si trova in via Regione siciliana, l'asse che attraversa la zona nord di Palermo. A tentare di portare via generi alimentari e prodotti vari sarebbero stati i componenti di una ventina di famiglie. Mentre all'interno è scoppiato il caos, fuori la gente stava facendo la fila, tenendosi a distanza di un metro come ormai avviene da giorni.