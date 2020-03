Ancora vento forte e neve in Toscana

FIRENZE, 26 MAR - Vento e neve continueranno ad interessare la Toscana per tutta la giornata di oggi ed in parte anche quella di domani, venerdì 27 marzo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento, su quasi tutta la regione, fino alle ore 20 di domani. Il codice giallo per neve invece è stato esteso fino alla mezzanotte di oggi e interesserà tutto il settore appenninico, e fino alle prime ore del mattino di domani limitatamente alle zone settentrionali di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Cantagallo, Montale, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Vernio. Oggi e domani forti raffiche da nord-est su gran parte della regione. Dal tardo pomeriggio di domani attenuazione del vento. Sempre per oggi quota neve in graduale rialzo fino a 600-800 metri (quote più basse sui versanti settentrionali). Domani residue nevicate tra la notte e la mattina a quote di montagna con accumuli localmente fino a poco abbondanti. Mari fino a molto mossi in Arcipelago.