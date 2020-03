Ripartono test Mose,a fine mese Chioggia

VENEZIA, 26 MAR - Dopo lo stop per le verifiche sulle misure di sicurezza da Coronavirus per i tecnici, riparte il programma di test alle paratoie del Mose di Venezia, che vedranno il sollevamento alla bocca di porto di Chioggia, la più meridionale della Laguna. Il programma di sollevamenti prevede che le 18 dighe mobili di Chioggia vengano alzate metà per volta, il 31 marzo e il primo aprile prossimi. L'operazione sarà preceduta, il 27 e 28 marzo, da ispezioni subacquee al sistema. La Capitaneria di Porto di Chioggia ha fissato per il 31 marzo la chiusura della metà a Nord della bocca di porto dalle ore 10.00 alle ore 16.00, e il giorno dopo la chiusura della metà meridionale dalle ore 12.00 alle ore 18.00.