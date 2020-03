Orlando, Parlamento vada avanti

ROMA, 25 MAR - "No, il Parlamento deve andare avanti e deve andare avanti lì, dimostrando che l'attività democratica non si ferma. Si sono fatte polemiche stupide, è stato giusto prendere provvedimenti come si sono presi in tutte le grandi imprese, altrimenti il Parlamento lo scioglieva il Coronavirus. Ora però prese le contromisure bisogna muoversi rapidamente". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Orlando, vicesegretario e deputato del Pd, sulle voci di uno spostamento del Parlamento al Palazzo dei Congressi dell'Eur.