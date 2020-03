Conte, no al blocco dei trasporti

ROMA, 25 MAR - Per quanto riguarda l'organizzazione nelle città e ai trasporti, "abbiamo in ogni caso chiesto alle autorità locali di riprogrammare le corse e gli orari in base ai nuovi picchi di affluenza, in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra i viaggiatori. Il trasporto pubblico non può essere bloccato: impediremmo a medici e infermieri di raggiungere gli ospedali e renderemmo difficoltoso muoversi per chi è investito di servizi di pubblica utilità". Lo spiega il premier Giuseppe Conte in un passaggio dell'intervista a Famiglia Cristiana.