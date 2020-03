Paese blocca accessi con balle fieno

MONTELEONE DI PUGLIA (FOGGIA), 25 MAR - Balle di fieno per bloccare gli accessi al paese. È l' iniziativa del sindaco di Monteleone di Puglia, Giovanni Campese, che ieri sera ha fatto disporre rotoballe per sbarrare gli ingressi nel comune più alto della Puglia, dove attualmente non si registrano casi di contagio da Covid 19 e ci sono cinque cittadini che, tornati dalle zone rosse, si sono messi in auto isolamento. "Abbiamo utilizzato il materiale che abbiano a disposizione - spiega Campese - Non avendo molte transenne abbiamo fatto ricorso alla materia prima della nostra comunità". Ieri sera 20 volontari della Protezione Civile tra giovani del paese ed agricoltori,con i trattori hanno disposto le balle lasciando libera un'unica via di accesso, via Mancini. Il sindaco ha anche disposto la chiusura al pubblico tutte le attività commerciali, compresi generi alimentari e farmacie attivando un servizio porta a porta. Le persone ordinano per telefono e ricevono le consegne a casa.