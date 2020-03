Coronavirus: pandemia tra parole più cercate su Treccani.it

ROMA, 24 MAR - "Pandemia", "assembramento", "draconiano", "asintomatico": sono le parole più ricercate dagli italiani sul Vocabolario on line di Treccani che testimoniano il particolare momento storico che stiamo vivendo. E tra i neologismi più recenti c'è "infodemia". Sul portale Treccani.it viene registrata anche un'importante crescita della media dei visitatori unici, passata da circa 600.000 a 760.000, e un incremento delle pagine visualizzate, da 900.000 a 1,6 milioni. Nel periodo di emergenza sanitaria Coronavirus, Treccani "si conferma punto di riferimento per un'informazione veritiera e puntuale e centro nevralgico di diverse iniziative a carattere scientifico-culturale" tra le quali la lista delle dieci Parole del Coronavirus stilata in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Pubblicata all'interno della sezione 'Le parole valgono' insieme ad una definizione per un loro utilizzo corretto e consapevole nella lista troviamo: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress, virus. C'è anche il recente progetto editoriale digitale messo a punto con l'Associazione Cultura Italiae, il 'Dizionario della Cultura', ovvero una guida ragionata delle voci che esprime la mappa semantica della parola 'Cultura'. L'iniziativa è stata inaugurata da Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, con la voce 'Diritti dell'uomo'. (ANSA).