Misiani, fare tutto per evitare sciopero

ROMA, 24 MAR - "Il governo deve fare tutto il possibile per evitare che ci sia lo sciopero, dialogando con i sindacati e con le imprese per trovare il miglior punto di incontro possibile in una situazione di emergenza nazionale". Così il viceministro all'Economia Antonio Misiani a Skytg24 sottolineando che "se dal confronto emergeranno" categorie di codici Ateco che "è condivisibile" escludere dalle attività 'essenziali' "queste categorie andranno escluse dalla lista".