Musumeci, siciliani bloccati per regole

PALERMO, 24 MAR - "I problemi di sicurezza e ordine pubblico attengano al ministero Interno e quindi alle forze dell'ordine nella costa Calabra: il problema è che non devono neppure arrivare lì. Certo è doloroso, è triste. Ma chi si mette in viaggio lo fa sapendo di trasgredire una norma, che prima era del presidente della Regione siciliana, poi della Calabria e infine del governo nazionale". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a 'Storie italiane" su RaiUno, commenta il blocco a Villa San Giovanni di 50 auto con siciliani a bordo fermati all'imbarcadero perché non autorizzati a entrare in Sicilia.