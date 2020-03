Neve su Assisi e altri centri Umbria

FOLIGNO (PERUGIA), 24 MAR - Risveglio sotto la neve per diverse città dell'Umbria. Come Foligno, Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino ma anche alcune zone di Perugia. Particolarmente suggestiva l'immagine della Basilica di San Francesco sotto ai fiocchi in un periodo insolito come marzo. La neve sta interessando anche le zone più a bassa quota della Valnerina, dello Spoletino e Terni. A Norcia e Cascia al momento invece non si registrano fenomeni. Nella parte occidentale dell'Umbria splende invece il sole e soffia un vento freddo. Non viene segnalato alcun disagio alla circolazione, che resta limitata per i provvedimenti adottati al fine di contenere l'emergenza coronavirus. (ANSA).