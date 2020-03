Primi pazienti su nave-ospedale a Genova

GENOVA, 23 MAR - Primi trasferimenti di pazienti sulla nave-ospedale ormeggiata alla banchina Colombo della Stazione marittima di Genova. Il traghetto Gnv Splendid ospiterà 25 pazienti che dovranno passare la convalescenza in quarantena. Entro domani da tutti gli ospedali genovesi arriveranno i malati che saranno sistemati nelle 'stanze' ricavate nelle cabine singole del ponte 7 della nave trasformate in stanze attrezzate. I primi quattro pazienti sono arrivati alla nave dall'ospedale Galliera con ambulanze attrezzate con personale protetto. "Se il meccanismo funzionerà come ci aspettiamo - ha detto il dg di Asl3 Bottaro -, aumenteremo gradualmente la copertura di posti letto" che, secondo progetto, potrebbero arrivare a circa 400. Il progetto della nave ospedale vede coinvolti la compagnia del Gruppo Msc con Rina in collaborazione e con il coordinamento del Servizio sanitario ligure e Protezione civile. A bordo 6 medici, 12 operatori socio-sanitari, 15 infermieri, due psicologi e due fisioterapisti, tutti volontari.