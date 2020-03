Coronavirus: a Mazara ballano in strada

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 23 MAR - "Canta che ti passa", con questo messaggio in decine, uomini, donne e bambini hanno lasciato ieri pomeriggio le loro casa, disobbedendo alle restrizioni del decreto contro il coronavirus, e hanno ballato a distanza di sicurezza in una strada a Mazara del Vallo nel trapanese. Il video delle danze improvvisate sta girando sui social con migliaia di visualizzazioni. In serata la polizia municipale è andata nella improvvisata "pista da ballo" per multare le persone. Ma ormai erano tutte tornate nei loro appartamenti.