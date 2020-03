Papa prega per chi ha problemi economici

CITTÀ DEL VATICANO, 23 MAR - Il Papa oggi ha dedicato la messa a Santa Marta a tutti coloro che a causa del coronavirus stanno cominciando ad avere problemi economici. "Preghiamo oggi per le persone che per la pandemia stanno cominciando a sentire problemi economici - ha detto Papa Francesco introducendo la celebrazione - perché non possono lavorare e tutto questo ricade sulle famiglie". Il Papa ha poi invitato a pregare "con fede, con perseveranza e con coraggio", "quasi, non voglio dire una eresia, 'minacciando' il Signore". "Questi giorni - ha sottolineato Papa Francesco riferendosi alla pandemia del coronavirus - è necessario pregare di più" e occorre farlo "con fede, con perseveranza e con coraggio. Il Signore non delude. Ci fa aspettare, prende il suo tempo ma non delude".