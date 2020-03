Coronavirus:Hong Kong,stop non residenti

HONG KONG, 23 MAR - Le autorità di Hong Kong hanno deciso di vietare l'ingresso nella città a tutti i non residenti per cercare di contenere la diffusione del coronavirus: lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam. "Dalla mezzanotte del 25 marzo tutti i non residenti di Hong Kong che arrivano con voli dall'estero non saranno ammessi in città", ha detto Lam precisando che la misura sarà in vigore per almeno due settimane. Secondo l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University i casi di contagio a Hong Kong sono 317, i morti 4 e le persone guarite 100.