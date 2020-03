Virus, isolato comune valdostano Pontey

AOSTA, 22 MAR - In relazione a una "incidenza maggiore" di casi positivi al coronavirus, soprattutto nella popolazione anziana, il presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin ha disposto con ordinanza il divieto di allontanamento" dal comune di Pontey "da parte di tutti gli individui presenti sul territorio". Il provvedimento stabilisce dalla mezzanotte di domenica 22 marzo il divieto di accesso, consentendo il rientro al domicilio o alla residenza per chi al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza si trovi fuori dal territorio comunale. L'accesso all'area è consentito attraverso un unico varco, pedonale e automobilistico, che sarà appositamente presidiato dalle forze dell'ordine.