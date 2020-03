Coronavirus: da Netflix 100 mln per i creativi disoccupati

WASHINGTON, 22 MAR - Netflix vara un fondo da 100 milioni di dollari per i creativi rimasti senza lavoro a causa della crisi da coronavirus, che ha messo fine a quasi tutte le produzioni per cinema e tv. La società ha stanziato anche 15 milioni di dollari per le organizzazioni non profit che offrono aiuti ai membri dei cast e delle troupe nei Paesi dove ha produzioni rilevanti e ha annunciato che pagherà loro due settimane di stipendio. (ANSA).