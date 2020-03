Morto Tonino Conte, regista e fondatore del Teatro della Tosse

GENOVA, 21 MAR - E' morto oggi pomeriggio all'età di 84 anni Tonino Conte, regista italiano fra le figure più importanti del mondo culturale genovese - e non solo - per avere tra le altre cose fondato il Teatro della Tosse. Conte era nato a Napoli il 13 giugno 1935. A dare la notizia della sua morte il figlio Emanuele, con un messaggio sui social network. "Non ci sarà funerale, secondo suo desiderio", ha scritto su Facebook. Conte nel 1975 aveva fondato con Emanuele Luzzati, Aldo Trionfo, Giannino Galloni, Rita Cirio e un gruppo di attori il Teatro della Tosse ed era stato fra i primi registi italiani a concepire gli spettacoli in grandi e inconsueti spazi aperti, aspetto divenuto cifra distintiva di tutta la storia della "Tosse". (ANSA).