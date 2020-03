Coronavirus: appello Salvini a Colle

ROMA, 21 MAR - "Riaprire il Parlamento, pace fiscale per il 2020 e chiudere le attività non vitali. Sono alcune dei 5 "interventi immediati" che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video a lui indirizzato. "Ci rivolgiamo a lei - dice Salvini - perché altri non ci ascoltano". Salvini chiede anche di "obbligare il governo a fornire di mascherine agli operatori della sanità, i medici in trincea e le forze dell'ordine" e di "svegliare un'Europa che si ricorda dell'Italia solo quando deve incassare".