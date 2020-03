Da The Mandalorian ad High School, arriva Disney+

ROMA, 21 MAR - Venticinque originali esclusivi, produzioni italiane, oltre 500 film, più di 350 serie per un totale di oltre 7 mila episodi. Questa la line-up con cui Disney+ sbarca in Italia - in piena emergenza coronavirus, con gli italiani costretti a casa e a caccia di nuovi contenuti video - dal 24 marzo, proponendo in streaming l'offerta dei brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Ecco alcune delle produzioni originali. THE MANDALORIAN - Un altro guerriero si fa strada nell'universo di Star Wars. Dopo la caduta dell'Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, la serie segue le avventure di un pistolero solitario, un cacciatore di taglie che opera nell'orlo esterno della galassia. LILLI E IL VAGABONDO - Rivisitazione senza tempo del classico d'animazione del 1955. Una romantica avventura che mescola live action e animazione fotorealistica. HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL - LA SERIE - Il fortunato franchise torna con una nuova serie in 10 episodi. E' la storia di un gruppo di studenti alle prese con la loro prima rappresentazione scolastica di High School Musical: The Musical. Rivisitazione aggiornata del film di Disney Channel del 2006. ELENA, DIVENTERO' PRESIDENTE - La storia della nascita di una futura leader raccontata in chiave comedy in prima persona della dodicenne americana di origini cubane Elena: la vediamo alla scuola media, tra esperienze e sfide quotidiane che la spingono a voler diventare presidente degli Stati Uniti. E' ispirata all'infanzia della creatrice Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend). Tess Romero (Blind Spot) è la giovane Elena. TOGO: UNA GRANDE AMICIZIA - E' una storia vera ambientata in Alaska nell'inverno del 1925, quella di un uomo, Leonhard Seppala (Willem Dafoe), e del cane leader della sua muta, Togo. (ANSA).