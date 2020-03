Coronavirus: 103 nuovi casi,581 positivi

BARI, 20 MAR - Sono 103 i nuovi casi di positività al coronavirus diagnosticati oggi in Puglia: lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il totale dei casi positivi è di 581. Oggi sono stati effettuati 743 test in tutta la regione e sono risultati positivi 103 casi, così suddivisi: 28 in provincia di Bari, 4 nella Bat, 9 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, 17 in provincia di Lecce e 10 nel Tarantino. Un caso è attribuito ad un paziente non pugliese, mentre per altre cinque persone è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.789 test, il totale dei casi positivi è di 581. La provincia di Bari è la più colpita con 165 casi, segue Foggia (163), Lecce (88), Brindisi (84), Taranto (33) e la Bat (30).