Assisi e Gerusalemme pregano insieme

ASSISI (PERUGIA), 20 MAR - Le città di Assisi e Gerusalemme insieme per invocare la liberazione dall'epidemia coronavirus. Domenica 22 marzo, alle ore 10,30, collegamento in streaming dalla tomba di San Francesco. Ad annunciarlo è il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato. La celebrazione della messa sarà presieduta dal vescovo della città Serafica, mons. Domenico Sorrentino e dal vescovo di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, accompagnati dalle rispettive comunità francescane. L'evento sarà trasmesso in diretta sul sito www.sanfrancesco.org.