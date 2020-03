In E-R ricette mediche dematerializzate

BOLOGNA, 20 MAR - Allo scopo di ridurre il più possibile gli spostamenti, l'Emilia-Romagna ha attivato il servizio di ricette mediche dematerializzate. E' la prima Regione a livello nazionale a imboccare questa strada, che ridurrà la necessità delle visite in ambulatorio per ritirare le ricette cartacee rosse di molti farmaci, a partire da quelli 'in distribuzione per conto'. "Una misura in più a salvaguardia dei cittadini, che rientra nelle disposizioni urgenti per ridurre la necessità di spostarsi dal proprio domicilio per ritirare medicinali", spiega l'assessore alla Sanità, Raffaele Donini. Per i farmaci 'in distribuzione per conto' e per tutti gli altri prescritti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta su ricetta dematerializzata, inoltre, non è più necessario che il cittadino ritiri presso gli ambulatori medici il 'promemoria' cartaceo della prescrizione.