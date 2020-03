Fmi, rischio contagio debito-banche

NEW YORK, 20 MAR - "Se le infezioni continuassero ad aumentare" potrebbe esserci un "deterioramento della fiducia" e una ulteriore contrazione dell'attività economica con il possibile "riaccendersi del nesso fra debito sovrano e banche". E' quanto scrive il Fondo Monetario Internazionale in merito all'Italia che peraltro ha riconosciuto come "progressi" sono stati fatti per rafforzare i bilanci delle banche italiane. Ma c'è bisogno di affrontare in modo risoluto le restanti debolezze.