Radio Vaticana suonerà inno Mameli

CITTA' DEL VATICANO, 19 MAR - La Radio Vaticana domani mattina alle 11 si unirà a tutte le radio italiane per trasmettere l'inno Fratelli d'Italia e tre canzoni simbolo dell'Italia in questo momento di grande difficoltà per tutti. Lo annuncia Massimiliano Menichetti, responsabile di Radio Vaticana-Vatican News. "La radio del Papa - afferma - non ha confini e storicamente ha informato, aiutato e confortato milioni di persone in tutto il mondo. Oggi la Radio Vaticana è vicino a chi è nella prova a causa del Covid-19".