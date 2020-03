Camera, risparmi andranno a emergenza

ROMA, 19 MAR - I risparmi del bilancio della Camera per il 2019 saranno destinati all'emergenza Coronavirus. E' quanto è stato stabilità all'unanimità dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Lo apprende l'ANSA da uno dei partecipanti alla riunione, che per la prima volta si tiene in videoconferenza. Prossimamente verranno definite le modalità di destinazione di queste risorse. In passato i risparmi della Camera erano stati destinati alle popolazioni colpite dal terremoto.