Fontana, finiscono letti in rianimazione

MILANO, 19 MAR - "Sono state fatte tante rianimazioni in più dall'inizio crisi abbiamo messo sul campo più di 350 nuovi letti di rianimazione che è un piccolo miracolo. E' stato fatto uno sforzo immenso, ma sta finendo anche questa ulteriore dotazione. Stiamo chiedendo nuovi respiratori e ventilatori e respiratori per farne altri". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. E a chi gli chiedeva se fossero arrivati Fontana ha risposto: "qualcosina sta arrivando" ma "non è arrivato molto".