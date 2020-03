Coronavirus: Papa prega per i carcerati

CITTA' DEL VATICANO, 19 MAR - Il Papa continua a pregare per l'emergenza coronavirus. Oggi il pensiero, prima di cominciare la messa a Santa Marta, è stato per "i carcerati che soffrono tanto questo momento di incertezza e di dolore". Non sanno "che cosa accadrà dentro il carcere" e pensano "alle loro famiglie, come stanno, se qualcuno è ammalato, se manca qualcosa". Il pontefice ha invitato dunque a pregare "per i fratelli e le sorelle che sono in carcere".