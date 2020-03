Coronavirus:Australia,stop non residenti

ROMA, 19 MAR - L'Australia ha varato un provvedimento senza precedenti che prevede il divieto di ingresso nel Paese per i non residenti per contenere la pandemia coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo ministro australiano, Scott Morrison. "Un divieto di viaggio sarà imposto a tutti i non residenti, i cittadini non australiani che arrivano in Australia - ha detto -. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di domani".