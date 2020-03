Re di Spagna, il Coronavirus non vincerà

ROMA,18 MAR - "Questo virus non vincerà. Siamo più forti come società...siamo una società in piedi di fronte a qualsiasi avversità". Nel momento in cui la Spagna conta 14.535 contagi e 630 morti, il re di Spagna Felipe VI ha parlato questa sera alla nazione. "Non vi ringrazieremo mai abbastanza per quello che state facendo per il vostro Paese", ha scandito rivolgendosi a medici e infermieri". Lo riporta El Pais online.