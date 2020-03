Chiuse le scuole in Gran Bretagna

LONDRA, 18 MAR - Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il Regno Unito a partire da venerdì a causa di un'accelerazione del contagio di coronavirus "più rapida del previsto": lo ha annunciato ai Comuni il ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson dopo le comunicazioni anticipate locali di Scozia, Galles e poi Irlanda del Nord. La chiusura anticipa d'un paio di settimane quella delle vacanze di Pasqua e vale "fino a nuovo ordine". Restano aperte le scuole solo ai figli di chi lavora in prima fila per l'emergenza.