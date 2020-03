Esercito, bare Bergamo fuori regione

MILANO, 18 MAR - Mezzi dell'esercito stanno portando un certo numero di bare, circa una sessantina, dal cimitero di Bergamo in forni crematori di altre regioni dove ci sono comuni che si sono resi disponibili ad accettarle. Lo apprende l'ANSA da fonti del Comune di Bergamo. In particolare, nella notte è previsto l'arrivo nel cimitero modenese di San Cataldo di 31 salme da Bergamo. Queste saranno avviate già nella giornata di giovedì 19 marzo all'impianto di cremazione. Il Comune di Modena ha dato la disponibilità all'utilizzo dell'impianto di cremazione in accordo con la Prefettura e le autorità sanitarie.