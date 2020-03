Indonesia, scossa di magnitudo 6,3

BALI (INDONESIA), 18 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata oggi al largo delle coste indonesiane. Lo rende noto l'Istituto geofisico americano Usgs. Non è stato lanciato alcun allarme tsunami. Lo ha fatto sapere l'Istituto metereologico e geofisico indonesiano. Per ora non sono segnalati vittime o danni, anche se la scossa è stata avvertita con forza in particolare nell'isola di Bali.