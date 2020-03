Scuola infanzia Udine, podcast per bimbi

UDINE, 18 MAR - "Siete pronti? Orecchie attente?" e parte il primo podcast ideato dalle maestre della scuola dell'infanzia di Plaino per restare in contatto con i loro piccoli alunni in questo momento in cui le aule sono chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. L'iniziativa, ribattezzata "radio infanzia Plaino", è stata lanciata ieri sul sito dell'istituto comprensivo di Pagnacco (Udine) con il primo messaggio audio delle maestre per "arrivare al cuore dei nostri bambini". L'obiettivo è "far continuare il percorso educativo-didattico interrotto bruscamente a causa del coronavirus". "Gli appuntamenti di radio infanzia Plaino si articoleranno con alternanza variabile e faranno da stimolo per piccole attività o sorprese che via via saranno strutturate in modo interattivo". "E' un modo anche questo per sentirci vicini, per darci forza, per andare avanti e guardare a un futuro migliore con la consapevolezza che…andrà tutto bene". (ANSA).