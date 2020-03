Borsa: con stop a scoperto Milano +3%

MILANO, 17 MAR - Lo stop alle vendite allo scoperto riporta ossigeno a Piazza Affari. La Borsa di Milano apre in deciso rialzo (Ftse Mib +3%) e sul listino principale le reazioni sono 'violente' anche se con segno inverso a quello di ieri. Tim guadagna quasi il 6%, Italgas il 4,57%, rimbalzano le banche con Ubi in progresso del 3,8%, Banco Bpm il 3,47%, Pirelli il 2,88%, Atlantia il 2,58 per cento. Sospese, dopo aver faticato a fare prezzo, Exor e Fca, Juventus, Azimut, Amplifon, Finecobank e Bper Banca. Fuori dal listino principale sospesa Molmed che dopo l'annuncio dell'opa di Agc è schizzata, con un rialzo di quasi l'80% a 0,477 euro.