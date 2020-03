Tesei, un miliardo per ripartire Umbria

PERUGIA, 18 MAR - "Serve un miliardo per far ripartire l'Umbria. Sono convinta che ce la faremo": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo in Assemblea legislativa sul Defr. Discorso quasi interamente dedicato all'emergenza coronavirus. Tesei ha quindi delineato uno "scenario che prevede un calo del Pil tra 2,8 e 12 per cento", con l'Umbria "tra ultime regioni italiane". "Il decreto del Governo - ha detto - è lacunoso e insufficiente". "L'Europa deve cambiare passo - l'invito della presidente - perché altrimenti non sarà in grado di sostenere le comunità". (ANSA).