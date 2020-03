Coronavirus: corruzione in appalto pulizie, due arresti

TORINO, 18 MAR - Stavano intavolando una trattativa per sfruttare l'emergenza Coronavirus: con questa accusa la Guardia di Finanza ha arrestato un dipendente del Comune di Nichelino (Torino), e un dipendente di una ditta di pulizia. Si procede per corruzione. Tra gli episodi su cui si indaga figura l'affidamento delle attività di sanificazione e disinfezione di immobili comunali in relazione all' emergenza sanitaria. Sono stati sequestrati 8mila euro in due mazzette, da 5 e 3mila euro, per le procedure di aggiudicazione di contratti per servizi di pulizia. (ANSA).