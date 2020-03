Coronavirus: a Camera seduta tecnica

ROMA, 18 MAR - Palazzo deserto a Montecitorio, dove sta per avere inizio la prima seduta dopo il 'lock down' per l'emergenza coronavirus. All'ordine del giorno ci sono comunicazioni del presidente, che dovrebbero limitarsi all'annuncio e all'assegnazione in commissione del decreto legge sulle olimpiadi invernali. In vigore tutti i controlli in atto dall'inizio dell'emergenza.