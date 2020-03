Tamponi a tutti i sanitari di Sassari

CAGLIARI, 18 MAR - Al via test a tappeto tra i sanitari dell'Azienda ospedaliera di Sassari dove, al Santissima Annunziata, si è registrato un numero importante di contagi. Lo annuncia all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu, spiegando di aver dato mandato di somministrare i tamponi a tutto il personale. L'obiettivo, spiega, è "dare serenità a chi lavora in prima linea e individuare eventuali portatori sani". Nieddu è consapevole che "in Sardegna il più alto numero di contagiati ce l'abbiamo tra medici e infermieri". Gli ospedali deputati ad affrontare l'emergenza sono tre: l'Aou di Sassari, il San Francesco di Nuoro e il Santissima Trinità di Cagliari. Proprio quest'ultimo presidio, sottolinea l'assessore, "è il primo che ha iniziato a trattare i pazienti ed è quello con il più alto numero di positivi ricoverati nel reparto infettivi". Ma, ricorda Nieddu, "dopo il primo contagio di un medico non se ne sono verificati altri, ciò significa che il sistema funziona dove vengono accuratamente rispettati i protocolli"