Coronavirus, +196 positivi Marche

ANCONA, 18 MAR - Nelle Marche altri 537 tamponi esaminati ieri per il test del coronavirus e riscontro di 196 nuovi casi di positività (circa 36,5% dei campioni) salvo altri aggiornamenti in giornata (per il giorno precedente erano stati 129 su 335). Lo fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) delle Marche. Con questi nuovi casi il numero dele persone positive sale a 1.567 (1.371 ieri) su 4.109 tamponi esaminati (38,1%). Dal 15 marzo scorso le percentuali dei campioni positivi sono state del 36,3%, del 38,5 e del 36,4%, quindi senza grandi scostamenti, ma sensibilimente più basse dei 'picchi' del 53 e del 63% toccati il 13 e 14 marzo.