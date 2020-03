Coronavirus: Tv Usa si ferma, da Grey's Anatomy a NCIS

ROMA, 17 MAR - In attesa che passi l'emergenza coronavirus anche le produzioni tv Usa, dai network alle piattaforme, scelgono di fermare i set e chiudere i teatri di posa. Arrivano gli stop per programmi dal vivo come i talk show di Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers e Stephen Colbert o fra gli altri, American Idol, America's Got Talent e Saturday Night live e sono state bloccate le riprese di decine di serie: alt per ora stabiliti generalmente in due o tre settimane. Dalla 16/a stagione di Grey's anatomy (Abc) di cui si sono già stati girati 21 episodi dei 25 alle nuove serie Marvel per Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Wanda Vision. Passando per successi già globali come le nuove stagioni delle triadi NCIS, NCIS: Los Angeles e NCIS New Orleans (Cbs) e Chicago Fire, Chicago P.D, Chicago Med (Nbc); The Walking Dead e il prequel Fear The Walking Dead (Amc). In hold anche altri hit come The Blacklist 8 con James Spader, Empire (Fox) e Fargo 4 (Fx) con Chris Rock, Jack Huston e gli italiani Salvatore Esposito e Francesco Acquaroli. Bisognerà aspettare più del previsto prima di vedere gli adattamenti televisivi di Lord of The Rings (Amazon Prime) e il distopico Snowpiercer (Tnt). Tra i nuovi arrivi, si fermano anche Genius: Aretha (Natgeo) con la candidata all'Oscar Cynthia Erivo nei panni del mito del soul Aretha Franklin, e American Crime Story: Impeachment (Fx), sul Sexgate che coinvolse Bill Clinton (interpretato da Clive Owen) . Tra i titoli Apple Tv+ si fermano, fra le altre, le riprese della seconda stagione del successo The Morning Show con Jennifer Aniston, Far all Mankind 2, See 2 e la novità Suspicion con Uma Thurman. Netflix blocca le riprese di titoli come Stranger Things 4, The Witcher, Russian Doll 2 e la settima e ultima stagione della comedy già cult Grace & Frankie con Jane Fonda e Lily Tomlin. (ANSA).