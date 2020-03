Coronavirus: anche il Belgio in lockdown

BRUXELLES, 17 MAR - Nuovo giro di vite nelle misure restrittive imposte dal Belgio ai cittadini per rallentare la diffusione del coronavirus. Da domani alle 12 e fino al 5 aprile la popolazione - secondo quanto riferiscono i media locali - potrà uscire di casa solo per urgenze, per fare la spesa, andare in farmacia, in banca, alla posta o per fare il pieno. Le attività all'aria aperta saranno consentite ma bisognerà osservare una distanza di un metro e mezzo uno dall'altro. Vietati gli assembramenti. Le forze dell'ordine vigileranno affinché queste disposizioni vengano rispettate.