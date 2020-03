Abi, moratoria e decreto freno a Npl

ROMA, 17 MAR - Il sostegno alla moratoria bancaria dei prestiti alle imprese e al fondo sui mutui, deciso dal governo nel decreto 'cura Italia', farà da freno alla crescita degli Npl, che a inizio anno sono ritornati ai livelli di 10 anni fa a quota 25,9 miliardi di euro contro i 26,5 di dicembre 2019 e i 33,6 miliardi di gennaio 2019. Lo afferma il vice dg dell'Abi Gianfranco Torriero. Le autorità di vigilanza, spiega, dovrebbero recepire le indicazioni Eba di non considerare Npl ma "congelare" i prestiti oggetto della moratoria. "Aiutiamo le imprese a superare questa fase ma sarà comunque fondamentale - spiega - la durata dell'emergenza". Anche per questo è impossibile dare stime dell'impatto sugli utili delle banche. Grazie alla moratoria, che sospende il pagamento delle rate, anche "il debito residuo"; ovvero i finanziamenti in essere restano in piedi e, se non crescono, non vengono ritirati e quindi "non ci sarà una riduzione eccezionale".