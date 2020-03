Dimezzato traffico su autostrada del Bre

BOLZANO, 17 MAR - L'autostrada del Brennero in questi giorni è semideserta, dopo il 'serpentone' di 80 chilometri di tir della scorsa settimana. Nell'arco dell'ultima settimana il traffico è più che dimezzato. Nel frattempo sono infatti scattate anche in Austria forti limitazioni agli spostamenti. Sul versante italiano dell'autostrada del Brennero è crollato in particolare il traffico leggero, con punte oltre il 70%. I tir fino a venerdì avevano perso poco più del 20%, negli ultimi giorni il calo è stato più forte. "I conducenti dei tir sono tra gli eroi di questa emergenza", afferma il presidente dei trasportatori altoatesini Lvh-Apa Elmar Morandell. "Senza di loro - aggiunge - sarebbe impossibile disporre di ciò di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana. Si pensi ai rifornimenti alimentari, alle cure per i malati, a mascherine e disinfettanti, ma anche ai materiali necessari alle aziende per realizzare interventi atti a garantire una maggiore sicurezza, alle consegne a domicilio o al carburante per le automobili".