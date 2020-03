Coronavirus: Volkswagen ferma produzione

BERLINO, 17 MAR - Volkswagen interromperà la produzione in molte fabbriche in Germania e in Europa a causa del coronavirus. Lo scrivono i media tedeschi. Volkswagen chiuderà ''a breve la maggior parte delle sue fabbriche in Europa per due o tre settimane'' a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto oggi il CEO del Gruppo Herbert Diess durante la conferenza in streaming sui risultati finanziari del 2019. ''La crisi in Europa è ancora davanti a noi - ha precisato Diess, mentre - la situazione si sta stabilizzando in Cina ''così da aver permesso ''la ripresa della produzione con poche eccezioni''. Tornando sul tema della chiusura degli stabilimenti, Diess ha precisato che a causa del ''deterioramento delle vendite e della incertezza nelle forniture'' ci saranno imminenti interruzioni della produzione ''nella maggior parte dei siti dei nostri marchi''. I siti di Volkswagen in Spagna, Portogallo, Slovacchia e Italia sono già stati interessati ''da questa settimana'' da sospensioni della produzione.