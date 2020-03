Tenta rapina con mascherina antivirus

PIACENZA, 17 MAR - Indossando la mascherina antivirus un bandito solitario ha tentato di rapinare un ufficio postale della periferia cittadina ma gli è andata male perché gli impiegati non lo hanno preso sul serio anzi lo hanno messo in fuga. Il malvivente si è presentato di buon mattino allo sportello e si è messo regolarmente in coda con altre persone, quando è arrivato il suo turno ha mostrato all'impiegato un cartello con scritto "dammi i soldi" ma il dipendente postale lo ha apostrofato e fatto scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma il maldestro rapinatore si era già dileguato. È stato descritto come un giovane di età compresa fra i 20 e i 30 anni, alto circa un metro e settantacinque centimetri, indossava una tuta da ginnastica di colore chiaro.