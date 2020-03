Casellati, italiani coraggiosi

ROMA, 17 MAR - "L'Italia oggi vive una delle crisi più difficili di questo secolo: un'emergenza sanitaria che si è giorno dopo giorno trasformata in un'emergenza economica, finanziaria, sociale. Ma proprio in queste drammatiche giornate, gli italiani stanno riscoprendo la ricchezza di quei valori di solidarietà, di fratellanza e di spirito di sacrificio che sono stati, sono e saranno sempre il collante della nostra nazione". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione del 159° anniversario dell'Unità d'Italia. "Il coraggio dei nostri medici, degli infermieri, del personale sanitario, delle forze dell'ordine e di tutti gli italiani che - afferma - con enormi sacrifici personali si stanno battendo per curare chi è ammalato e per contenere l'epidemia da coronavirus è lo stesso coraggio dei cittadini che si sono sacrificati per l'ideale dell'Unità nazionale".